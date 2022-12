Scissione tra popolari e Pd? Nessuna meraviglia ma… Scrive Reina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Castagnetti dell’associazione Iha ieri lanciato il guanto di sfida alla dirigenza di sinistra del Pd. Si avvertono segnali evidenti di. È operazione molto difficile, se non impossibile, tenere insieme posizioni opposte e lontane. Forse solo pratici interessi comuni lo consentono. Esponenti della sinistra, già comunisti, stanno ragionando concretamente per virare verso la formazione di un partito di sinistra, abbandonando i vecchi schemi meno radicali. Era la tattica per tenere insieme gli ex comunisti, la vecchia Margherita, nonché taluni democristiani di sinistra nell’area di governo. Perché allora, nel 2007, era più semplice vincere e godere dei vantaggi del potere. Si sapeva però che non sarebbe mai stato un disegno strategico, ma solo di convenienza, tanto è vero che ...