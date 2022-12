Nucleare | nuove grande con le scorie

Leggi su wired

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La Francia non ritirerà più i nostri rifiuti radioattivi finché non decideremo dove e quando costruire un deposito nazionale. In Piemonte si ferma per la seconda volta il cantiere per mettere in sicurezza alcuni liquidi irraggiati. E il governo pensa a spostare i costi dello smantellamento dalle bollette al fisco generale