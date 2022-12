Natale | da Acqua dell’Elba 100 000 euro in buoni acquisto per i collaboratori

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Proprio nei giorni die a fronte del difficile contesto attuale e dell’aumento dei prezzi,ha reso noto di avere deciso di riconoscere ai suoiper spesa e altri generi, una operazione di welfare che ha un valore complessivo di 100.000– Società Benefit, la storica manifattura artigianale di profumi all’Isola d’Elba, rafforza così ulteriormente “l’impegno verso i propricon un progetto di welfare aziendale”. L’impresa familiare – con un fatturato in crescita stimata di circa il 6% per un totale di circa 14 milioni – ha infatti deciso di riconoscere ai suoi 118dei...

Entilocali-online

Presidente Fabio Murzi: "Per noi sono tutti una vera e propria famiglia" Proprio nei giorni die a fronte del difficile contesto attuale e dell'aumento dei prezzi,dell'Elba ha reso noto di avere deciso di riconoscere ai suoi collaboratori buoni acquisto per spesa e altri generi, ...Una tela di tre metri ricamata a mano, impreziosita dal decoro di 18 mulini ad. Tre anni di ... dove tutto può succedere, evento che celebra la magia delproprio in casa Vorwerk nel suo ... Natale, da Acqua dell’Elba 100.000 euro in buoni acquisto per i ... (Adnkronos) – Proprio nei giorni di Natale e a fronte del difficile contesto attuale e dell’aumento dei prezzi, Acqua dell’Elba ha reso noto di avere deciso di riconoscere ai suoi collaboratori buoni ...Tutti hanno brindato insieme alle ragazze e ai ragazzi di Argentario senza ostacoli, ai loro genitori e parenti.