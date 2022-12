Agenzia ANSA

possiamo permettere che si manifesti la stanchezza, perché questo è ciò che spera la Russia: ... Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta, intervenendo alla sessione ...La Turchiaè mai stata interessata all'accordo sui confini marittimi tra Albania e Grecia, ... La presidente del Parlamento europeo Robertainterviene alla XV Conferenza degli Ambasciatori ... Metsola, non possiamo mostrare stanchezza nel sostegno a Kiev ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ..."Il prossimo anno dovremo essere ancora più forti con l'Ucraina. Si rivolgerà nuovamente a noi per ottenere sostegno politico, umanitario, militare, energetico e finanziario. (ANSA) ...