Messi | dopo la festa è rebus futuro | sarà parametro zero | tentazione Barcellona

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lionelè senza dubbio lo sportivo del momento. Era atteso al varco, quasi all’ultima chiamata, nei Mondiali in Qatar, e la Pulce ha risposto ancora da campione, da leggenda. Una narrazione che è andata inevitabilmente ad incrociarsi con la leggenda di Diego Armando Maradona: un continuo confronto con El Pibe de Oro e con la cavalcata Albiceleste del 1986, supportata dai numeri. Una pressione enorme, che Lionel è riuscito non solo a sopportare, ma l’ha anche convertita nel sogno più grande del popolo argentino, che era anche il suo sogno. La Coppa, quella maledetta Coppa, era l’unico trofeo che non era ancora entrato a far parte della bacheca. Una serata da record, quella della finale con la Francia, in cui ha segnato una doppietta e ha ispirato i propri compagni alla conquista del trofeo. Poi i festeggiamenti, e quella foto pubblicata su Instagram che gli è ...