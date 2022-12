Manovra | soppressa la norma sul Pos | prorogato il superbonus 110%

Agenzia ANSA

Ecco le principali modifiche approvate in commissionenorma Pos, le multe restano Tornano ... È stato infatti approvato in commissione Bilancio alla Camera l'emendamento allache ...Maratona notturna per la votazione sugli emendamenti allain commissione Bilancio alla Camera . La commissione, al settimo giorno di lavoro, ha ... mentre è statala norma sul tetto di ... Manovra: soppressa norma Pos, le multe restano - Ultima Ora Roma, 21 dic. (Adnkronos) - La revisione del reddito di cittadinanza e del bonus cultura per i 18enni, la mini-proroga del superbonus, gli interventi contro il caro-energia e le multe per chi rifiuta.In Commissione bilancio , alla Camera , maratona notturna per la votazione sugli emendamenti. La commissione ha concluso i lavori e ha dato mandato ...