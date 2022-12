Manageritalia | le donne manager sono in continuo aumento +13 | 5% nel 2021

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) MILANO –più consapevoli e responsabili nella lotta alla discriminazione di genere. È quanto emerge da un’indagine realizzata, con il supporto tecnico di JobPricing, dall’Osservatorioiale disulla parità di genere su un panel di 803 lavoratori dipendenti che ricoprono ruoliiali in aziende di varie dimensioni. Nonostante i progressi compiuti nelle economie occidentali, l’obiettivo di una cultura inclusiva e di una piena partecipazione economica e politica dellerimane ancora lontano. Eppure, numerosi studi dimostrano come una maggiore inclusività coincide sempre con un miglioramento immediato delle performance in tutti i settori dell’economia, arrivando a incrementi di redditività del 28%, secondo le stime di Eige (Istituto europeo per ...