Luca Onestini continua a provocare Nikita Pelizon Web in rivolta

Biccy

... attaccata al muro, origliava quello che Antonella Fiordelisi stava dicendo nell'altra stanza, parlando coned Edoardo Donnamaria . Le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi Peccato che ...Soleil Sorge è già in modalità 'on fire' nei confronti del suo ex fidanzato, attuale concorrente del Grande Fratello Vip , alle prese con il suo legame molto particolare con Nikita Pelizon . Soleil Sorge lancia una frecciatina aCome ben sapete, ... Soleil Sorge pronta a parlare con l'ex, Luca Onestini: arriva la frecciatina "La sua reazione quando lo scoprirà!", Soleil Sorge lancia una frecciatina all'ex fidanzato Luca Onestini e fa una "previsione".Sta facendo discutere molti telespettatori del Grande Fratello Vip, l’atteggiamento messo in campo da Micol Incorvaia. Gf Vip, Soleil Sorge opinionista per due puntate: ...