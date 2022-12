Ita | governo adotta Dpcm per velocizzare cessione**

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Il, nel Cdm di questa mattina, ha approvato unsul dossier Ita Airways che sostituisce quelloto lo scorso marzo, con l'obiettivo dile procedure di cessione. E' quanto si apprende da fonti di. Il nuovo, in estrema sintesi, consentirebbe l'ingresso di un partner con una quota non di maggioranza, mentre le 'regole' varate la scorsa primavera prevedevano che il Mef cedesse la quota di controllo della compagnia.

Investing.com Italia

