Agenzia ANSA

Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro dell'Economia Giancarlonel corso del Cdm a proposito del dossier della vendita di. . 21 dicembre 2022...'raffreddato' dopo che il ministroha scelto di non prorogare l'esclusiva. Un'acquisizione 'non solo aprirebbe nuove prospettive nel settore dell'aviazione per Lufthansa, ma anche pere ... Ita: Giorgetti in Cdm,cerchiamo partner per farla funzionare - Economia "Cerchiamo un partner industriale per farla funzionare". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del Cdm a proposito del dossier della vendita ...Ore decisive per il futuro della compagnia aerea. Confronti tecnici e politici sui prossimi passi. Il gruppo europeo attende un segnale dal governo. Incontro Ita-sindacati ...