Incidente Alessandria | c' è una quarta vittima | 21 anni

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non ce l'ha fatta Vincenzo Parisi, 21, uno dei 7 giovani a bordo della 'Peugoety 807' che, all'alba di domenica 11 settembre, scappando dai carabinieri, si è schiantata dopo un volo di diversi ...

Salgono a quattro le vittime del grave incidente verificatosi all'alba di domenica 11 dicembre nell'alessandrino dove un'auto sulla quale viaggiavano sette giovani si è schiantata dopo un volo di diversi metri vicino al passaggio a livello di Cantalupo, alla periferia di Alessandria. La conferma della quarta vittima: è morto anche Vincenzo Parisi, uno degli altri 4 ragazzi ricoverati in ospedale dopo il gravissimo incidente di Cantalupo, nell'Alessandrino.