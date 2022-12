Il ministro Valditara non vuole che gli studenti si distraggano con i cellulari

Così afferma la circolare a firma delGiuseppeper regolamentare l'uso dei cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi. "L'interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è ...... che noi dobbiamo tutelare, è stare in classe per imparare - dichiara ilGiuseppe- . Distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una ...Il ministro dell'Istruzione Valditara non vuole che gli studenti si distraggano con i cellulari in classe e pertanto invia una circolare alle scuole per vietarne l'uso. Nessuna sanzione al momento, ma ...«Distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente» ...