Calcio italiano sotto choc | un lutto devastante per il campione

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il mondo delsi stringe intorno all’ex centrocampista di Empoli, Torino e Sampdoria Fabio Tricarico che nella giornata di ieri ha perso il figlio. Federico, appena 15 anni, si è spento nella sua casa di Milano dove viveva. Si arreso a una brutta malattia. Immediato il cordoglio della società Empoli, per quale il papà è osservatore, apparso sul proprio canale ufficiale. “Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e AD Rebecca Corsi, il Direttore Sportivo Pietro Accardi, i dirigenti, la squadra, e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno a Fabio Tricarico, ex calciatore e oggi osservatore azzurro, in questo momento di grandissimo dolore per la prematura scomparsa del figlio Federico. A Fabio, alla moglie Manuela, alla figlia Alessandra a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società ...