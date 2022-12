Bossi divide la Lega e tratta per la sua lista

Agenzia ANSA

... la rubrica settimanale delle premier sui socialai preparativi, assieme a Paolo ...chiacchierano noi coinvolgiamo e facciamo scegliere i militanti" che sta aumentando il solco che...Si tratta di un'idea fissa che, a suo tempo, inducevaa proporre un "nuovo federalismo": la ...essere fumo negli occhi meridionali per far passare inosservata l'Autonomia che differenzia e... Salvini shrugs off Bossi split - English Amici nemici. Ormai i rapporti tra il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi e il segretario federale Matteo Salvini sono allo strappo: non si parlano quasi più. Martedì, il Comitato Nord – la ...Sono già quattro i consiglieri regionali lombardi della Lega espulsioni: tutto colpevoli di aver aderito a Comitato Nord di Bossi ...