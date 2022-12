Alessia Marcuzzi svela il suo “difetto” sul palco per parlare anche di bullismo VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)sulscenico si è presentata perdial Bulli Stop Xmas Show e ha avuto la forza di mostrare quello che per lei è un suo “”. Come spiega nelqui sotto, per le gambe storte veniva bullizzataa scuola, ma nonostante questo è una bellissima donna che ha avuto il grande coraggio di mettersi in gioco per dare forza a quelli che invece questa forza d’animo non l’hanno ancora trovata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Proprio a questo serviva l’evento, organizzato all’Auditorium conciliazione di Roma, e cioè a combattere quella che ancora ...

TGCOM

Così. La conduttrice ha voluto parlare nelle scorse ore, di fronte alle persone presenti allo spettacolo contro il bullismo organizzato da Luca Tommassini in collaborazione con il Centro ...Anche la nota conduttriceè stata vittima di bullismo per un difetto che l'ha sempre accompagnata: la forma delle sue gambe. In occasione dello spettacolo contro il bullismo organizzato da Luca Tommassini in ... Alessia Marcuzzi mostra il “difetto” delle gambe storte In uno show contro il bullismo, Alessia Marcuzzi ha parlato delle sue gambe, per invitare tutti «a fregarsene del giudizio degli altri» ...Alessia Marcuzzi per la prima volta si mostra in tutto il suo splendore e con il proprio difetto fisico: le gambe storte.