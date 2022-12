Ultime Notizie – Whatsapp | come recuperare i messaggi eliminati per errore

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tra poco sarà possibilesucancellati per. A darne notizia è WaBetaInfo che aggiungel’innovazione sia già in fase di test dall’agosto scorso. Con l’Accidental Delete, così si chiama, sarà possibile ripristinare icancellati entro i 5 secondi, semplicemente cliccando ‘Annulla’. Sarà disponibile sia per iOS che per Android, oltre che per la versione Desktop. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione