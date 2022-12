La Gazzetta dello Sport

Ancora nel mirino. La federazione inglese ha aggiunto30 partite, portando il totale a 262, al suo dossier contro Ivan, l'attaccante del Brentford autore di 10 gol nella prima parte di Premier League accusato di aver violato le norme che ......ha fino al 24 novembre per rispondere e rischia una lunga squalifica. Nel dicembre 2020 Kieran Trippier fu sospeso per 10 settimane per aver fornito delle informazioni adpersone perchè ... Toney, altre 30 partite "sospette": ora sono 262. Rischia multa o sospensione