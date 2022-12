The Net – Gioco di Squadra | luci e ombre di una squadra di calcio nella nuova serie italiana in onda su Rai2

(Di martedì 20 dicembre 2022) The Net -diIl mondo deltorna protagonista sugrazie ad unatv. Stasera, in prima serata, prende infatti il via The Net –di, produzionein sei puntate che ha come intento principale quello di mettere in scena le vicende e i personaggi che gravitano attorno ad un club calcisticoloro dimensione più umana. Nel cast figurano, tra gli altri, Massimo Ghini, Orso Maria Guerrini, Maurizio Mattioli e Massimo Wertmuller. The Net –Di: trama e anticipazioni I Tessari, una ricca famiglia fiorentina, gestiscono da tempo il Toscana Football Club, la ...

La Gazzetta dello Sport

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:- Gioco di squadra (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Cartabianca (talk show, politica,...Il frontman della leggendaria band ska britannica è morto dopo una breve malattia all'età di 63 ... "The Net - Gioco di squadra", la serie con Massimo Ghini: "Il calcio è cambiato, mi diverto meno" Il calcio protagonista del piccolo schermo. Non per la diretta di una partita, ma per una mini serie di sei episodi programmata da Rai 2 e Raiplay ...The Net - Gioco di squadra: il cast (attori) completo della serie tv in onda da martedì 20 dicembre 2022 su Rai 2. Tutte le informazioni ...