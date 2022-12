Renzi contro il Governo | 'E' follia | 890 milioni ai Presidenti incapaci e per #18app non un centesimo'

Il Fatto Quotidiano

19:00 Contema non D'Alema. 19:55 Regionali Lazio , avevo sottovalutato Francesco Rocca , candidato del centrodestra, ma dopo che Repubblica ricorda sua condanna per spaccio, mi sta più ...... pronunciata prima di allearsi con. Per una volta la penso come lui, ma non dobbiamo ... puntando il dito anche'la maggioranza Meloni' che 'sta abbassando le difese delle nostre ... Renzi contro il governo: “Mai visto uno scandalo così, tolgono i soldi della 18app per darli alle… In un video sui social, Matteo Renzi critica la decisione di cancellare la 18App – che dovrebbe essere sostituita da un bonus per 18enni legato ..."Buongiorno a tutti, scusate il mio tono arrabbiato ma quello che sta accadendo in queste ore è tecnicamente uno dei più grandi scandali a cui io ho assistito da quando sono in Parlamento. (ANSA) ...