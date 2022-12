Putin annuncia lo "spazio di difesa unico" con Minsk

Sky Tg24

... intervenendo all'assemblea di Fipe Confcommercioche a legge di bilancio ci sarà una... ...finds more and more allies in Italy The rise of Mario Draghi to the presidency of the Council ...A settembre, poi, il presidente russouna mobilitazione parziale. Dopo il discorso di Vladimir, gli uomini russi fuggono nei Paesi vicini, come la Georgia, per evitare di essere ... Guerra Ucraina Russia, news oggi. Putin: continueremo esercitazioni con Bielorussia Durante la visita in Bielorussia il capo del Cremlino incontra Lukashenka per due ore e mezza e dice che l'integrazione è a buon punto. Cosa teme Kyiv e l'allarme dalla Moldavia ...Quello che era un auspicio ora diventa quasi una necessità: con le ipotesi di una nuova avanzata russa che si intensificano, il presidente russo sonda il terreno per un'operazione congiunta ...