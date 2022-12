Presepe va a fuoco | una famiglia intossicata | anche bimbo di 5 anni

(Di martedì 20 dicembre 2022) Le lucine di Natale a corredo di unpotrebbero aver scatenato le fiamme che hanno bruciato une causato l’intossicazione di unaa Lioni, in provincia di Avellino. Madre, padre edi 5sono rimasti lievemente intossicati e sono stati accompagnati in ospedale. È tutto avvenuto questa mattina intorno alle 7. Sul posto sono interventi i vigili del, i carabinieri della stazione locale e il personale del 118. I medici dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno constatato solo una leggera intossicazione per la famigliola, causata dal fumo intenso sviluppatosi dalle fiamme. Laè stata trovata dai vigili delal terzo piano dello stabile, che si affaccia su via Roma, con le finestre aperte per ...

Sky Tg24

