Per vedere la serie di Netflix di Harry e Megan non serve nemmeno Netflix

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non so se abbiate già visto la docudie Meghan su. Io sì. Parla di una famiglia tossica che induce pensieri suicidi colpevolizzando in maniera sistematica il più piccolo e debole, cosa che già sapevamo dall’intervista fiume concessa a Oprah Winfrey. Parla di un serpeggiante inconfessato razzismo a Buckingham Palace, cosa che già sapevamo dalle gaffe (diciamo così) etniche del principe Filippo di cui trabocca l’aneddotica. Parla di come la monarchia britannica tronchi e sopisca i sentimenti più intensi, a costo di passare da nemica dell’amore agli occhi dell’opinione pubblica, cosa che già sapevamo dai tempi di Lady Diana, no, di Margaret e Townsend, no, di Edoardo VIII e Wallis Simpson, per limitarci al Novecento. Parla dell’ineludibile gabbia di grandi ritualità e piccole taccagnerie che la corte ...