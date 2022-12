Paolo Conticini ha una figlia? Tutto sulla sua vita privata

Lineadiretta24

Andrà in onda a partire dal 23 dicembre il festival musicale dedicato ai bambini. A condurre le prime due serate saranno Francesca Fialdini e, mentre al timone della finale, prevista per sabato 24 dicembre, ci sarà Carlo Conti . Direttore artistico della kermesse dal 2017, il conduttore ha rotto il silenzio sulle pagine del ...Alla conduzione, Francesca Fialdini esaranno affiancati dagli youtuber Ninna e Matti. "L'Antoniano ha questa magia - commenta il direttore Fra Antonio Cavalli - mescola la ... Paolo Conticini, il lutto che l'ha dilaniato: per l'attore una perdita ... Paolo Conticini ha una figlia Arrivato al successo grazie a diversi ruoli in fiction italiane famose, Paolo Conticini è un artista molto versatile. Nel cast di alcuni film cinepanettoni, il grande ...Dopo il successo dello scorso anno, tornano alla conduzione delle prime due puntate Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Quando inizia lo Zecchino d’Oro 2022 Per la finale, il pomeriggio della ...