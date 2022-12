Manovra | scontro sullo scudo penale per reati fiscali | Mercoledì il Cdm | giovedì in aula e venerdì la fiducia

Corriere della Sera

Ipotesi bipartisan: ristori per i Pos dagli extraprofitti delle banche Si lavora inoltre a un'intesa bipartisan per inserire nellaun fondo alimentato dalla tassazione sugli extraprofitti ...AGI - Non ci sarà alcuno scudo penale inper i reati tributari. Le forze dell' opposizioni esultano : il ritiro dell'emendamento ... Loè durato alcune ore, con le forze dell'opposizione ... Manovra, scontro sullo scudo penale. Pd e M5S: «Norma saltata, grande vittoria» Ascolta il podcast del Fatto di domani MANOVRA, VIA LO SCUDO PENALE PER GLI EVASORI (E LA MAGGIORANZA VA IN TILT). Dopo la nottata in bianco della Commissione Bilancio, la retromarcia sul Pos, annunci ...Le opposizioni cantano vittoria per l'esclusione dalla Legge di Bilancio della norma che avrebbe dovuto estinguere alcuni reati fiscali ...