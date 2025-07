vittoria ceretti il look little black dress e ballerine per incantare parigi

Da quando, nell’ormai lontano 2012, è diventata una supermodella – la più amata tra la Gen Z, volendo essere precisi – Vittoria Ceretti ha avuto l’onere e l’onore di vestire i look più sofisticati e preziosi delle grandi maison d’ haute couture nel mondo, sia sopra che oltre la passerella. Perché si sa, certi panni, quelli della autentica diva, non si smettono facilmente. Se in pedana e sui red carpet la ventisettenne di origini bresciane dà facilmente il meglio di sé, infatti, nemmeno le sue tenute off-duty sanno passare inosservate. L’ultima decisamente degna di nota è stata a Parigi, ed ha avuto come protagonista il pezzo più evergreen del guardaroba capsula d’ogni donna: il little black dress. 🔗 Leggi su Dilei.it

