Violento impatto fra auto e moto | giovane centauro trasportato in ospedale

Una giornata difficile sulle strade del Ravennate, dove si conta un altro grave incidente dopo quelli che hanno visto un tremendo scontro fra scooter e bici a Ravenna, e un'auto a Cervia. Un terzo grave impatto √® avvenuto intorno alle 15 di marted√¨ in via Piratello a Lugo, davanti all'ingresso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Tamponata in corsa, l’auto impazzisce e si schianta: “Ho chiuso gli occhi e ho aspettato l’impatto” - Spaventoso quanto spettacolare incidente durante una corsa a Cordoba in Argentina: a tutta velocit√† su un rettilineo Ulises Mart√¨nez ha perso il controllo della sua Volkswagen e si √® schiantata su un'auto parcheggiata dopo aver divelto le barriere di sicurezza: "Non ho pi√Ļ pensato a nulla, ho chiuso gli occhi e stretto i denti, aspettando l'impatto" Continua a leggere

Fuori strada in A14, l'auto finisce nel dirupo: muore il radiologo Massimo Cerioni, sbalzato fuori dall'abitacolo nell'impatto. Lascia due figlie - PESARO - Un Primo Maggio funestato da una tragedia che si è consumata sull'A14 nel tratto pesarese. In un drammatico fuori strada è morto il radiologo Massimo Cerioni, 71 anni.

Impatto frontale, auto finisce contro lampione: tre feriti sulla provinciale - SAN VITO DEI NORMANNI - Dopo l'impatto frontale, una macchina è andata a sbattere contro un palo. Tre persone sono state trasportate in ospedale a seguito di un incidente che intorno alle ore 19 di oggi (lunedì 28 aprile) si è verificato sulla vecchia strada provinciale che collega San Vito dei.

Violento impatto su Via Santa Lucia, deceduto giovane centauro. Si è verificato alle 19:30 circa, su via Santa Lucia, un incidente tra una moto stradale di grossa cilindrata e una fiat 500 L. L'auto stava uscendo da un vicolo e alla vista della stessa il giovane ha Vai su Facebook

Grave incidente sulla provinciale di Balisio: diciassettenne ferito nello scontro moto-auto - Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio Ballabio, all'altezza del distributore di carburante Tamoil ... Segnala leccotoday.it

Violento scontro tra una moto e un'auto a Messina, morti due 17enni - Due giovani di 17 anni sono morti in un incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra la via Kennedy e la via San Vito. Si legge su msn.com