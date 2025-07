Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia ottiene il pass per il prossimo campionato

Il Consiglio di amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, riunitosi sabato 12 luglio, ha ufficializzato l’elenco delle società ammesse al prossimo campionato di Serie A1. Tra queste, spicca la Bartoccini MC Restauri Perugia, confermata ancora una volta nel massimo torneo nazionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: femminile - bartoccini - restauri - perugia

Volley A1 femminile, anche Cekulaev saluta la Bartoccini MC Restauri Perugia - Il sentore era già presente da diverse settimane, ma soltanto la giornata odierna ha dato il crisma dell'ufficialità .

Volley A1 femminile, ancora un colpaccio per la Bartoccini MC Restari Perugia: arriva Elena Perinelli - La Bartoccini MC Restauri Perugia conferma le sue ambizioni e si assicura un pezzo assai pregiato sul mercato.

Volley A1 femminile, Romy Jatzko vestirà la maglia della Bartoccini MC Restauri Perugia - La Bartoccini MC Restauri Perugia mette un altro significativo tassello per la costruzione del roster che verrà .

Bart... - Bartoccini - MC Restauri Perugia Volley A1 Femminile Vai su Facebook

Volley A1 femminile, Iacone spinge la Bartoccini MC Restauri in alto: 'I playoff non sono un sogno'; Volley A1 femminile, Iacone spinge la Bartoccini MC Restauri in alto: I playoff non sono un sogno; Volley serie A1 femminile. Black Angels, Iacone: La società ha investito per obiettivi importanti».

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia ottiene il pass per il prossimo campionato - La società umbra, insieme a tutte le altre richiedenti, ottiene l’ammissione alla A1 dopo l’esame positivo dei requisiti economici, finanziari e legali ... Segnala perugiatoday.it

Volley A1 femminile, Iacone spinge la Bartoccini MC Restauri in alto: "I playoff non sono un sogno" - Figura stimata nel panorama sportivo perugino, Ciro Iacone, Vicepresidente della Bartoccini MC Restauri Perugia, porta nel suo impegno quotidiano una passione che affonda le radici anche nella lunga e ... perugiatoday.it scrive