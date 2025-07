Tagli alle Università statali Meloni cancella 518 milioni | più colpiti gli atenei al Sud

Il governo Meloni taglia i fondi per le università . Con l’anno accademico in corso, molte università stanno già vivendo un grosso deficit di investimento a causa dei tagli al Ffo, principale fonte di finanziamento delle università statali. In particolare, per la Sicilia, quelle di Catania, Messina e Palermo si tratta di un taglio di circa 35 milioni di euro, che si sommano ai tagli precedenti e aggravano le condizioni strutturali degli atenei siciliani. In totale, negli anni del governo Meloni, si sono sommati tagli e mancata assegnazione di nuovi fondi per un totale di 518 milioni di euro. L’effetto è stato, fin da subito, molto impattante su ricerca, assunzione e riduzione dell’offerta formativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

