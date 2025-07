Milano sgombero del Leoncavallo rinviato al 9 settembre | proprietari chiedono forza pubblica

È stato rinviato al 9 settembre lo sgombero dello spazio sociale autogestito del Leoncavallo. L’ufficiale giudiziario si è presentato questa mattina nel complesso di via Watteau poco dopo le 10.30, per notificare il decreto di sgombero, consegnato direttamente a Marina Boer, presidente dell’associazione mamme antifasciste, soggetto che gestisce legalmente lo spazio. Alla notifica erano presenti anche i rappresentanti della proprietà , i quali hanno chiesto che per la prossima data sia garantito l’intervento della forza pubblica qualora l’ordine di sgombero non venisse eseguito spontaneamente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, sgombero del Leoncavallo rinviato al 9 settembre: proprietari chiedono forza pubblica

