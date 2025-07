Ultimo 250mila biglietti venduti in tre ore a Tor Vergata il concerto con più paganti della storia

Ultimo batte un record mondiale, il concerto evento La favola per sempre a Tor Vergata vedrà la presenza di 250mila persone diventando quello con il numero maggiore di paganti nella storia. Ultimo ha scritto a lettere cubitali l’incipit di un nuovo memorabile capitolo della sua storia e della storia della musica italiana, il grande evento live del prossimo anno, registra il sold out in sole tre ore, vendendo 250mila biglietti, e diventa il concerto con più paganti della storia, superando il concerto a Modena di Vasco Rossi nel 2017. Il concerto che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi si terrà il 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, sarà un evento senza precedenti in cui saranno ospitate decine di migliaia di spettatori. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ultimo, 250mila biglietti venduti in tre ore, a Tor Vergata il concerto con più paganti della storia

