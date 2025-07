A pochi mesi dall’uscita di Indiana Jones e l’Antico Cerchio, l’apprezzato action-adventure targato MachineGames, emergono nuovi indizi che puntano allo sviluppo di un sequel già in lavorazione. A far nascere il sospetto è un annuncio di lavoro pubblicato dallo studio, che cerca un Senior Concept Artist con esperienza nel mondo videoludico e cinematografico. Nella descrizione dell’offerta viene sottolineata la familiarità con l’industria dell’intrattenimento, facendo chiaramente capire che il team sta preparando qualcosa dal forte respiro narrativo e visivo. Considerato che il ruolo in questione è richiesto per le prime fasi creative, è lecito ipotizzare che il nuovo progetto sia ancora agli inizi, ma in marcia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio, è già in sviluppo il sequel, suggerisce un annuncio di lavoro