Francia più spese per le armi ma per puntellare i conti potrebbe saltare la Pasquetta e un’altra festività

Il premier francese, François Bayrou, annunciando il suo piano di tagli alla spesa in vista della manovra finanziaria, ha proposto la soppressione di ”due giorni festivi”, citando “come esempi”, il “lunedì di Pasqua” e “l’8 maggio” (la cosiddetta Festa della Vittoria sulla Germania nazista durante la Seconda Guerra mondiale), dicendosi tuttavia “pronto ad accettarne o esaminarne altri”. Bayrou presentato i “grandi orientamenti della manovra 2026”, con uno sforzo da 40 miliardi per risanare le finanze pubbliche della Francia. La manovra si pone l’obiettivo di riportare il deficit al 4,6% del Pil il prossimo anno, contro il 5,8% del 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, piĂą spese per le armi ma per puntellare i conti potrebbe saltare la Pasquetta (e un’altra festivitĂ )

