Crisi delle acciughe a Imperia che cosa sta succedendo | Video

Sempre più scarsa la pesca di acciughe a Imperia. Da una parte, i biologi ritegono il fenomeno legato al riscaldamento delle acque marine, dall'altra i pescatori lamentano anche la presenza sempre più ingombrante di specie antagoniste di grossa taglia che si nutrono del pregiato pesce azzurro. Fatto sta che la penuria ha fatto schizzare alle stelle il prezzo di aggiughe e sardine, diventate merce rara tanto da non riuscire a conservarne sotto sale come si faceva fino a cinque anni fa. Nelm video le interviste a Giovanni Delmonte, Angelo Delmonte e Luigi Pinga. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Crisi delle acciughe a Imperia, che cosa sta succedendo | Video

