Torre Faro si prepara ad una nuova traversata dello Stretto | come cambia la viabilità

Torre Faro si prepara ad una nuova traversata nello Stretto, che avrĂ dei riflessi anche sulla viabilitĂ dello stesso borgo. Dalle 8 alle 13 di lunedì 21 luglio, data in cui si terrĂ la manifestazione sportiva, vigerĂ il divieto di sosta lungo il lato mare di via Fortino, per un tratto di dieci. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

