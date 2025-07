Le strappa la catenina dal collo e la fa cadere | anziana in ospedale

Attimi di paura questo pomeriggio in via Piacenza a Molassana, dove un'anziana √® stata scippata della catenina che portava al collo. √ą successo verso le 16,30. La¬†donna, che √® stata aggredita ed √® caduta a terra, √® stata portata in codice giallo, di media gravit√†, all'ospedale Galliera, dai. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: catenina - collo - anziana - ospedale

Donna attraversa la strada nel cuore di Napoli, da un'auto le strappano la catenina dal collo - Nella tarda mattinata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano e ha denunciato due minori per furto con strappo, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Zona Pantanella fuori controllo: si avvicinano con la scusa di una sigaretta e gli strappano la catenina dal collo - Zona Pantanella, a Foggia, è letteralmente fuori controllo. Dopo le innumerevoli aggressioni, episodi di inciviltà, furti e risse denunciate dai residenti, con le notizie pubblicate in anteprima su queste colonne, intorno alla mezzanotte di domenica 8 giugno, in viale Europa, due ragazzi a bordo.

"Mi hanno colpito alle spalle, buttato a terra e strappato la catenina dal collo" - Salve Foggiatoday, intorno alle 16.45 del 10 giugno, in viale Luigi Pinto ho subito un'aggressione da parte di due malfattori.

Le strappa la catenina dal collo e la fa cadere: anziana in ospedale https://ift.tt/wMNxcLg https://ift.tt/PXCU9mc Vai su X

Ospedale di Boscotrecase, 75enne dona le cornee Sono stati gli stessi operatori dell’ospedale di Boscotrecase diretto da Giuseppe Lombardi ad informare i familiari della possibilità di un grande gesto di solidarietà verso il prossimo, nonostante il dolore per la Vai su Facebook

Le strappa la catenina dal collo e la fa cadere: anziana in ospedale; Viareggio, novantenne scippata in pineta e finita in ospedale: trovati e arrestati i due banditi; VIDEO | Gli strappano la catenina dal collo e lo buttano a terra, il racconto dell'anziano aggredito.

Anziana presa per il collo e gettata a terra per rubarle la catenina ... - Rapinatori traditi dalle telecamere Viareggio, la 90enne ha riportato la frattura del bacino e del femore. Come scrive lanazione.it

Vede la catenina d'oro al collo della 83enne e la strappa facendo ... - Ha visto una signora di 83 anni passeggiare per strada con una catenina d‚Äôoro al collo e si è avvicinato fingendo un atteggiamento amichevole, ... Si legge su ilgazzettino.it