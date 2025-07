A1 inferno a Barberino del Mugello | auto contro tir tre morti e due gravissimi

È di tre morti e due feriti  il bilancio dell'incidente avvenuto tra un autocarro e una vettura intorno alle 14.30 all'interno della galleria di Base sulla A1, in provincia di Firenze, lungo la Variante di Valico. Tra i feriti anche una bambina. A seguito dell'incidente il tratto autostradale verso Bologna, tra Firenzuola e Badia, è stato chiuso. Aspi segnala una coda di 7 km a partire da Aglio. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Nell'incidente hanno perso la vita tre uomini. Ferita gravemente una donna di 35 anni, trasportata in codice rosso in ospedale con l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - A1, inferno a Barberino del Mugello: auto contro tir, tre morti e due gravissimi

In questa notizia si parla di: morti - inferno - barberino - mugello

