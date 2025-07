250mila biglietti venduti in 3 ore Ultimo regna sulla Capitale

Dopo tre ore dall'apertura delle vendite dei biglietti per il "Raduno degli Ultimi", il grande evento live il programma il 4 luglio 2026 a Tor Vergata a Roma, Ultimo registra il tutto esaurito con 250mila biglietti venduti. Una conferma che arriva a due settimane dalla partenza di "Ultimo Stadi 2025 - La favola continua", la tournée estiva che fino al 23 luglio lo porterà a calcare i palchi dei più grandi stadi del Paese, per un totale di 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out con già 7 mesi di anticipo dal debutto. Il 4 luglio 2026, ricorrenza del suo primo concerto allo stadio Olimpico nel 2019, sarà una data unica e senza eguali, che vedrà l'artista per la quinta estate di seguito tra i protagonisti della musica live italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 250mila biglietti venduti in 3 ore, Ultimo regna sulla Capitale

