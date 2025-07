Sequestra e abusa dell’ex a Milano l’ingresso bloccato il cacciavite e l’incubo | arrestato

Una donna di 45 anni ha vissuto ore da incubo. Un incontro richiesto con insistenza, una pressione crescente fatta di telefonate e insistenze, fino all’esplosione della violenza. È quanto accaduto a Milano, in zona viale Umbria, dove una donna di 45 anni ha subito una drammatica aggressione da parte del suo ex compagno, un uomo di 33 anni con precedenti. Una vicenda che ancora una volta mette in luce i rischi legati alla violenza domestica e all’incapacità di riconoscere tempestivamente le fasi dell’escalation psicologica. La dinamica: la trappola dell’ultimo incontro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo aveva iniziato a tormentare la vittima subito dopo la fine della loro relazione, durata circa sette mesi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sequestra e abusa dell’ex a Milano, l’ingresso bloccato, il cacciavite e l’incubo: arrestato

