Il Partito democratico ha presentato alla Camera un nuovo disegno di legge per contrastare il part time involontario, fenomeno che colpisce 3 milioni di persone, prevalentemente donne, e le condanna a “stare in una condizione di lavoro povero e non poterne uscire”. Obiettivo limitare il lavoro nero e grigio e “ricostruire il diritto al tempo delle persone e in particolare delle donne, perché in questo Paese il 31,5% di donne lavorano lavorano in part time contro solo l’8% di uomini”, ha spiegato la segretaria Elly Schlein alla presentazione insieme alla prima firmataria della pdl, la senatrice Susanna Camusso, la capogruppo a Montecitorio, Chiara Braga, e la responsabile Lavoro della segreteria dem Maria Cecilia Guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Proposta di legge Pd per limitare il part time involontario: “Non sia una trappola di sfruttamento per le lavoratrici”