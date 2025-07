San Severo Estate 2025 gli appuntamenti dal 15 al 18 luglio

Entra nel vivo la rassegna ‘San Severo Estate 2025’ promossa e organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura. Questi gli appuntamenti dal 15 al 18 luglio. Martedì 15 luglio alle 18.30 in villa comunale Luisa Fantasia ci saranno letture animate, laboratori e tanti giochi per i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: severo - luglio - estate - appuntamenti

“Ricordo di un eccidio”. Sabato 12 luglio La Fattoria in Cammino e Io Vivo Poti promuovono un pomeriggio a San Severo per ricordare la strage nazista del 14 luglio 1944 - Arezzo, 5 luglio 2025 – Sabato 12 luglio 2025, a San Severo di Arezzo, si svolgerà "Ricordo di un eccidio", un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista c he il 14 luglio 1944 sconvolse la località lungo la strada panoramica che sale verso l'Alpe di Poti.

“Ricordo di un eccidio”. Sabato 12 luglio La Fattoria in Cammino e Io Vivo Poti promuovono un pomeriggio a San Severo per ricordare la strage nazista del 14 luglio 1944 - Arezzo, 10 luglio 2025 – Sabato 12 luglio 2025, a San Severo di Arezzo, si svolgerà "Ricordo di un eccidio", un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista che il 14 luglio 1944 sconvolse la località lungo la strada panoramica che sale verso l'Alpe di Poti.

CITTÀ DI SAN SEVERO Assessorato alla Cultura di San Severo APPUNTAMENTI DI SAN SEVERO ESTATE MARTEDI 8 LUGLIO ORE 19.30 PARROCCHIA SAN BERNARDINO L'Evento di questa sera presso la Parrocchia di San Bernardino a San Severo è Vai su Facebook

Calendario Eventi Estate Badesi 2025, scopri il programma completo di luglio!; Vigevano Estate, 25 eventi in cartellone: concerti, teatro e tanti giochi in castello; Weekend a Roma: 17 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 luglio.

SAN SEVERO Ecco la rassegna “SAN SEVERO ESTATE 2025”. Tutti gli eventi in programma - Ettore Basso dell’Officina di Quartiere di Palazzo Celestini – Piazza Municipio, la variegata e composita rassegna SAN ... Secondo statoquotidiano.it

Sagre ed eventi nel weekend del 12 e 13 luglio: cosa fare regione per regione - Cinema all'aperto, sagra degli antichi sapori e concerti: ecco la lista degli eventi, dei ... Segnala fanpage.it