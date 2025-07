Stranger Things 5 il primo trailer è in arrivo | Un poster anticipa l' ultima avventura

Il 16 luglio arriverà il primo teaser trailer ufficiale dell'attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things: l'annuncio di Netflix. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Stranger Things 5, il primo trailer è in arrivo: Un poster anticipa l'ultima avventura

Stranger Things: Dacre Montgomery debutta alla regia con The Engagement Party - L'attore di Stranger Things ed Elvis sarà protagonista e regista del suo primo lungometraggio, presentato al mercato di Cannes.

Quella per Stranger Things 5 sta diventando un'attesa insostenibile - Prima che Stranger Things 5 giocasse a nascondino con la nostra pazienza, pensavamo che, a differenza di molti grandi show che si sono protratti oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade, per quanto House of the Dragon si sia rivelata un tonico redentore), questo show horror fosse uno dei pochi capaci di staccare la spina al momento giusto.

Stranger Things, David Harbour: "Credevo che Hopper sarebbe morto nella prima stagione" - L'interprete dello sceriffo Hopper era certo che il suo personaggio avrebbe avuto vita breve, scomparendo nel corso della prima stagione.

