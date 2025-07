Papà me lo prendi? Tragedia al mare Giacomo si tuffa per recuperare il pallone del figlio

Un dramma improvviso ha sconvolto la tranquillità di un pomeriggio d’estate a Triscina di Selinunte, sulla costa trapanese. Un uomo di 47 anni è morto sotto gli occhi della propria famiglia mentre tentava di recuperare un pallone spinto al largo dal vento. Quel gesto istintivo, compiuto per fare felice uno dei suoi figli, si è trasformato in una tragedia senza ritorno. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 14 luglio, quando la spiaggia era ancora affollata di famiglie e bagnanti. Secondo quanto ricostruito dai testimoni, l’uomo si trovava in riva al mare con i figli quando, in pochi istanti, un’ondata ha portato via il pallone con cui stavano giocando. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: recuperare - tragedia - pallone - papà

Tragedia a Catania: giovane di 20 anni perde la vita in mare a Ognina per recuperare un pallone - ABBONATI A DAYITALIANEWS Ventenne si tuffa per recuperare un pallone, ritrovato senza vita sotto piazza Nettuno.

Tragedia sul lungomare di Catania: Simone Currò muore annegato per recuperare un pallone - Si chiamava Simone Currò, aveva solo 19 anni, ed è morto annegato nel mare antistante Piazza Nettuno, sul lungomare di Ognina a Catania, nel pomeriggio di sabato 17 maggio.

SALERNO NEL PALLONE Vai su Facebook

Triscina, per recuperare un pallone si getta in mare e muore; Tragedia a Triscina: muore 47enne per recuperare il pallone del figlio; Il tuffo in acqua per recuperare la palla, poi il malore fatale. Così ci ha lasciati Giacomo Montepiano.