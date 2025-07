Dimensionamento scolastico 328 iscrizioni in meno nei vari gradi

Sono 328 le iscrizioni in meno per l'anno scolastico 2025-26 nel Comune di Latina, nei vari gradi delle scuole di competenza comunale. Lo ha comunicato l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Latina, Francesca Tesone, intervenendo nella commissione al ramo, in tema di dimensionamento.

Graduatoria interna ATA e dimensionamento scolastico: cosa cambia - La graduatoria interna di istituto ATA, suddivisa per profilo professionale, serve a determinare chi rischia di perdere il posto in caso di contrazione dell'organico.

FOTO/ Valditara nel Sannio tra dimensionamento scolastico e lotta al bullismo - Tempo di lettura: 2 minuti "C'è un Mezzogiorno in crescita. E' stato fatto partire un piano strategico con la dimensione scolastica".

Dimensionamento scolastico e organici DSGA, nel 2026/27 meno tagli del previsto perché sono aumentati gli iscritti: Qualche centinaio; Scuole chiuse o accorpate per pochi iscritti, l'Emilia-Romagna si ribella: Roma ha sbagliato i conti; Dimensionamento scolastico, premi alle Regioni in regola.

Dimensionamento Scolastico: l'intervento dell'assessore Tesone in commissione - L'assessore Francesca Tesone illustra in commissione Pubblica istruzione i dati sul dimensionamento scolastico di Latina, evidenziando il calo demografico e le prospettive per l'anno scolastico 2025-

Dimensionamento scolastico in Puglia, confermati 565 istituti: "Nessun taglio per il 2026/27" - L'assessore Sebastiano Leo annuncia: "Possiamo gestire più serenamente e senza tagli il dimensionamento, fermo restando il malcontento degli anni precedenti che ci hanno visto in prima linea contro qu ...