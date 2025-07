Ex Ilva accordi al palo e vertici infiniti | Taranto resta sospesa

Taranto, estate 2025.  La temperatura si alza, il mare è splendido, l’aria un po’ meno. Ma l’unica cosa che ribolle piĂą della cokeria è il tavolo sull’ex Ilva. O meglio: il tavolo dei rinvii, delle dichiarazioni entusiaste e delle firme simboliche. PerchĂ© anche questa volta, dopo quattro ore di discussioni al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il risultato è stato un rinvio: nuovo appuntamento il 31 luglio, per la precisione. Nel frattempo, però, c’è un verbale. Firmato. Con tanto di entusiasmo ministeriale. Un successo – dicono – in nome di un «clima collaborativo». Tradotto: non si è litigato troppo forte. 🔗 Leggi su Panorama.it

