Amichevoli Inter in attesa del calendario si preannuncia una sfida ad agosto | ecco contro chi sarà!

Le ultime sul ritiro estivo dei nerazzurri. Con i giocatori attualmente in vacanza dopo una lunga e intensa stagione, l’ Inter si prepara a tornare in campo sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Chivu, con una serie di amichevoli già in fase di programmazione. Nonostante il calendario ufficiale delle amichevoli non sia ancora stato comunicato, alcuni dettagli sono già emersi. Un incontro in famiglia con l’Under 23. Secondo quanto riportato da Il Giorno, è quasi certo che i nerazzurri affronteranno un test in famiglia, ovvero una partita contro la squadra dell’ Under 23 dell’Inter, attualmente allenata da Stefano Vecchi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Amichevoli Inter, in attesa del calendario si preannuncia una sfida ad agosto: ecco contro chi sarà !

In questa notizia si parla di: inter - amichevoli - attesa - calendario

Inter, con il PSG solo amichevoli finora: i precedenti - di Redazione Manca ormai pochissimo all’atto conclusivo della UEFA Champions League 2024/2025. Sabato 31 maggio, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, si affronteranno Inter e Paris Saint-Germain per la conquista del trofeo più ambito del calcio europeo.

Torino, definite sede e date ritiro più 2 amichevoli. Esordirà con l’Inter - Il Torino ha appena annunciato la sede e le date del ritiro estivo per prepararsi al prossimo campionato di Serie A.

Inter Women, stagione 25/26 alle porte: ritiro e amichevoli in programma - L’Inter Women si prepara ad un’altra stagione, in cui sarà impegnata su più fronti. Il club nerazzurro comunica il programma estivo, tra raduno, ritiro e amichevoli.

Un messaggio allunga la vita, come la cara vecchia telefonata. E di sicuro allunga l’Inter, la rasserena, la riporta al punto di partenza nell’accezione più positiva del termine. La ThuLa è già ripartita. La freddezza è superata. Dimenticata no, non sarebbe giusto Vai su Facebook

Calendario e risultati dell amichevoli delle 20 squadre della Serie A; Amichevoli Inter 2024-2025: calendario, date, risultati e dove vederle in diretta tv e streaming; Serie A: il calendario delle amichevoli estive 2022.

Amichevoli estive su DAZN: Inter, Juventus, Milan, Roma e le big della Serie A protagoniste - Solo su DAZN puoi vedere tutte le partite della Serie A fino al 2029 Concluso il Mondiale per Clu... Si legge su digital-news.it

Amichevoli estive: dove vedere le partite di Juve, Milan, Roma e Fiorentina gratis - C'è grande attesa per il ritorno in campo dei club di Serie A con la nuova stagione che è ormai alle porte e i tifosi non vedono l'ora di rivedere in campo i propri giocatori e nuovi acquisti. Lo riporta msn.com