Harrison Ford riceve la prima candidatura agli Emmy e sfiora un record storico

l’importanza della nomination agli Emmy per Harrison Ford. Il celebre attore Harrison Ford ha recentemente raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera, ricevendo la sua prima nomination agli Emmy. Questo riconoscimento rappresenta un momento di grande rilievo, non solo per la carriera dell’attore, ma anche per il panorama televisivo internazionale. dettagli sulla candidatura e dati storici. La nomination di Harrison Ford è stata annunciata nel contesto delle candidature per i premi Emmy del 2025. A 83 anni, Ford si distingue come il secondo attore più anziano ad essere stato nominato nella categoria di miglior attore non protagonista in una commedia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Harrison Ford riceve la prima candidatura agli Emmy e sfiora un record storico

In questa notizia si parla di: ford - harrison - emmy - agli

Michael J. Fox Torna a Recitare in Shrinking su Apple TV+ Al Fianco di Harrison Ford

Yellowstone: Harrison Ford rimarrà nell'universo di Taylor Sheridan dopo 1923? - La star di Indiana Jones ha parlato del suo futuro nella saga western di Taylor Sheridan e della possibilità di continuare nel franchise Harrison Ford ha trascorso il suo 4 maggio celebrando non Star Wars ma la serie prequel di Yellowstone, 1923, che è recentemente tornata con la sua seconda e probabile ultima stagione.

Pacino, De Niro, Harrison Ford, Morgan Freeman e altri rendono omaggio a Francis Ford Coppola - Il regista di Il padrino è stato premiato con il 50° AFI Lifetime Achievement Award, cui ha partecipato una straordinaria schiera di star

«Non è importante ciò che si possiede, ma come si utilizza ciò che si ha.» Harrison Ford oggi spegne 83 candeline. Impossibile non pensare subito alle sue avventure iconiche: dagli inseguimenti da brivido di Indiana Jones alle battute taglienti nel ruolo di Ha

