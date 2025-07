Dieci anni senza lo chef Sergio Fratini | una cena con le sue indimenticabili ricette

Dieci anni fa moriva Sergio Fratini, storico e indimenticato cuoco viterbese. Due lustri dopo, la famiglia, gli amici più cari e rappresentanti della comunità si sono riuniti in suo ricordo all'osteria Da Saverio a San Martino al Cimino. Una serata di commozione, sorrisi e sapori autentici per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

