Ucraina Kallas | Secondo l’intelligence Mosca usa armi chimiche

“La Russia sta usando armi chimiche in Ucraina. Sono informazioni provenienti dall’intelligence olandese e tedesca, secondo cui questi attacchi si stanno intensificando, e in realtĂ sono anche fonti pubbliche. E’ stato anche sorprendente per me sentire che dall’inizio dell’invasione su larga scala nel 2022 la Russia ha effettuato piĂą di 9000 attacchi con armi chimiche contro l’Ucraina e le sue truppe. Quindi è piuttosto significativo”. Lo afferma l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Esteri. “Dato che i servizi segreti affermano che la situazione si sta intensificando, penso che sia di grande, grande preoccupazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

