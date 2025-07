Camion con trasporto eccezionale sfiora auto della Polizia Locale e sbatte contro due autocisterne

Poteva avere conseguenze ben peggiori lo scontro avvenuto tra pi√Ļ mezzi pesanti avvenuto in mattinata a Ravenna. Tutto √® avvenuto dopo che una pattuglia della Polizia Locale stava rientrando a seguito dell'incidente in via Trieste tra scooter¬†e bicicletta. L'auto stava percorrendo via Attilio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

