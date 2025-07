C' è ancora tempo per partecipare al contest La Tua Pescara | in palio un' esperienza da vivere in città o nelle vicinanze

È stata prorogata di una settimana la data ultima di partecipazione al contest “La Tua Pescara” promosso dal Comune di Pescara a metà giugno su iniziativa dell’assessorato al Turismo. I partecipanti, ad oggi (data iniziale di scadenza), sono stati 663 e, di questi, 437 hanno concluso la procedura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: pescara - contest - tempo - partecipare

"La tua Pescara": dal Comune il contest a premi per conoscere e far conoscere la città - “Far conoscere sempre più Pescara, promuovendo nello stesso tempo anche la web app ‘Vivi Pescara’, che contiene informazioni utili sulla città e sugli eventi che si svolgono sul territorio”.

PARTECIPA AL CONTEST “LA TUA PESCARA” E VINCI I PREMI IN PALIO Hai tempo da oggi fino al 15 luglio 2025 per partecipare al contest sulla webapp Vivi Pescara, promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Pescara Come fu Vai su Facebook

La tua Pescara, prorogata la scadenza del contest: come partecipare; “La tua Pescara”, come partecipare al contest; Sanremo, Olly prende tempo sull'Eurovision: Non ho pensato all'eventualità .

Giro: parte Contest fotografico Pescara Zona Rosa - Ansa.it - In attesa che a Pescara arrivi la tappa del Giro d'italia, (16- Secondo ansa.it